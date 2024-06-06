Hatay'da kayınbirader tarafından öldürülen şahsın cinayetinde 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da kayınbirader tarafından öldürülen şahsın cinayetinde 6 kişi tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni 20 gün sonra bulundu. Özdemir'in kayınbiraderi olan Mehmet G. cinayeti itiraf etti. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Özdemir'in eşi, kayınbiraderi, kuzenleri, annesi, babası ve amcası gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

06.06.2024 19:26
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Hatay'da cansız bedeni 20 gün sonra bulunan ve kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan şahsın cinayetinde 6 kişi tutuklandı.

Antakya ilçesinde yaşayan ve Aralık ayında sırra kadem basan 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni yaklaşık 20 gün sonra bulunmuştu. Olay üzerine Özdemir'in yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak olayın aydınlatılmasını istemişti. Programda yaşananların ardından hayatını kaybeden Özdemir'i, eşi Meryem Özdemir'in kardeşi Mehmet G. öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınbirader gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından alınan ifade doğrultusunda Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem Özdemir, diğer kayınbiraderi M.G., eşinin kuzenleri H.G. ve S.G., eşinin annesi H.G., eşinin babası İ.G., eşinin amcası Y.G., olmak üzere 8 kişi 3 farklı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Özdemir'in eşinin amcası Y.G. ile eşinin kuzeni S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şahıs tutuklandı. Özdemir'in öldürüldüğü silah ise polis ekipleri tarafından toprağa gömülü vaziyette bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Polisiye, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da kayınbirader tarafından öldürülen şahsın cinayetinde 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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