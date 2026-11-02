Hatay'da kontrolden çıkan otomobil Akçay Köprüsü'nden dereye uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil Akçay Köprüsü'nden dereye uçtu, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da kontrolden çıkan otomobil Akçay Köprüsü\'nden dereye uçtu, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da kontrolden çıkan otomobil Akçay Köprüsü\'nden dereye uçtu, sürücü yaralandı
Haber Videosu

Hatay'da akşam saatlerinde Payas-İskenderun yolu üzerindeki Akçay Köprüsü'nde otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle dereye uçtu ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü hastanede tedavi altına alınırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Payas - İskenderun yolu Akçay Köprüsü'nde yaşandı. Dereye düşen aracı fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü hızlı ve koordineli müdahaleyle kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
İskenderun3. SayfaİncelemeİtfaiyeGüncelPolisPayasHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti
Işın Karaca 75 kilo verdi Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?
Ahmet Mekin’in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer’den geldi Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
20:28
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 23:07:40. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da kontrolden çıkan otomobil Akçay Köprüsü'nden dereye uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android