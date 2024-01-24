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Hatay'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü ile tır çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay\'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 yaralı
24.01.2024 - 19:53,
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Hatay'da servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 31 ALV 054 plakalı minibüs, Antakya- İskenderun karayolunda aynı yönde seyreden Aydın K. idaresindeki 31 ABE 775 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Serinyol, Antakya, Hatay, Hastane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da minibüs ile tır çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
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