Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Trafikte seyir halinde olan bir otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE HAVAYA UÇTU

Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 şahıs, metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.