Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Trafikte seyir halinde olan bir otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 şahıs, metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu - Son Dakika
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