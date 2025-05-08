Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu

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Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi takla atarak metrelerce havaya uçtu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

08.05.2025 09:04
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Trafikte seyir halinde olan bir otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu

MOTOSİKLETTEKİLER METRELERCE HAVAYA UÇTU

Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 şahıs, metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi metrelerce havaya uçtu - Son Dakika
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