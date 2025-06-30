Hatay\'da Orman Yangını: 1800 Vatandaş Tahliye Edildi

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şu ana kadar 4 hava aracımız ve 414 kara aracımız ve bin civarı da personelimiz yangına müdahale ediliyor" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu. Yangından dolayı 3 mahallede toplam bin 800 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Masatlı, "Şu ana kadar 4 hava aracımız ve 414 kara aracımız ve bin civarı da personelimiz yangına müdahale ediliyor" dedi.

"Bin 800 civarı vatandaşımızı tahliye ettik, yaklaşık 160 hanede boşaltıldı ve diğer taraftan da 60 civarı hanemizde zarar gördü"

Şehirde çıkan orman yangınında 3 mahallede toplam bin 800 civarında vatandaşın tahliyesinin gerçekleştiğini ifade eden Vali Masatlı, "Bugün Karaali Mahallemizde ormanlık alanda meydana gelen yangın dolayısıyla sizler de takip ettiniz. Önce Karaali Mahallemiz daha sonra Oğlakören ve Üçgedik Mahallelerimiz olmak üzere üç mahallemizde yangının etkisi devam ediyor. Bununla ilgili yangının ilk çıktığı an itibariyle bütün ekiplerimiz; itfaiye, jandarma, emniyet ve AFAD ekiplerimizle birlikte orman teşkilatımızın tüm birimleri sahada yangının söndürülmesi için çalışmalara başladılar. Ancak bizim en büyük dezavantajımız özellikle son iki günde rüzgarın aşırı şiddetli ve kararsız hareketleriydi. Bugün de yangında aynısını gördük. Rüzgar kararsız ve şiddetli bir şekilde yer yer anafor oluşturarak bölgemizde yangının yayılmasını tetikledi. Biz buna rağmen o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın süratle tahliyesini gerçekleştirdik. Şu ana kadar üç tane mahallemizde tahliyeyi gerçekleştirdik. Bin 800 civarı vatandaşımızı tahliye ettik. Yaklaşık 160 hanemizi de bu manada boşaltmış olduk. Diğer taraftan da 60 civarı hanemizde zarar gördü. Şu ana kadar 4 hava aracımız ve 414 kara aracımız ve bin civarı da personelimiz yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış şekliyle ilgili şu anda net bir tespitimiz yok ama ilgili arkadaşlarımız hem teknik hem de yerel olarak incelemelerini sürdürüyorlar. Tabii geldiğimiz noktada önemli bir noktadır. Yer yer yangının şiddeti artsa da yer yer arkadaşlarımız, yangının önüne geçerek büyümesini engelliyorlar. Burada bizim için en sevindirici husus ise herhangi bir can kaybının söz konusu olmamasıdır. Diğer taraftan yarın itibariyle de inşallah yangının etkisi azalır. Sahada başta konutlar olmak üzere ahır ve diğer tarımsal yapılarda hasar tespitini yaparız ve tablomuz net ortaya çıkar" ifadelerini kullandı. - HATAY