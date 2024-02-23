Hatay\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

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Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Olay, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Bedia Sural, işten çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı.

Yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu. Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.

Ayağında oluşan iltihaplanma nedeniyle işine gidemediğini ifade eden Bedia Sural, "Ben işe giderken köpek saldırısına uğradım, 10 gün önce. Şu anda ayağım iltihaplandı. Şu an işime gidemiyorum, çok mağdur duruma düştüm. Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın" ifadelerini kullandı.