Hatay'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Bedia Sural, evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve bacağından yaralandı. Hastanede tedavi edilen kadının ayağına dikiş atıldı, ancak iltihaplanma nedeniyle ayağa kalkamaz hale geldi. Mağdur kadın, sokak köpeklerine bir çözüm bulunmasını istiyor.

23.02.2024 08:40  Güncelleme: 09:03
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Olay, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Bedia Sural, işten çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu. Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Ayağında oluşan iltihaplanma nedeniyle işine gidemediğini ifade eden Bedia Sural, "Ben işe giderken köpek saldırısına uğradım, 10 gün önce. Şu anda ayağım iltihaplandı. Şu an işime gidemiyorum, çok mağdur duruma düştüm. Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın" ifadelerini kullandı.

Hatay\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fevzi Kocakulak: Belediye Başkanlarına…! Sokak köpeklerini barınaklara yerleştirmeyin boşverin gerek yok İnşallah aynı akibete uğramazsınız diyorum yine de Ama azıcık bir empati yapın…! 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hatay'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika
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