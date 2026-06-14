Ekmek teknesi küle dönmesin diye mücadele eden esnafın yüzü ve vücudu yaşanan patlamayla yandı - Son Dakika
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Ekmek teknesi küle dönmesin diye mücadele eden esnafın yüzü ve vücudu yaşanan patlamayla yandı

Ekmek teknesi küle dönmesin diye mücadele eden esnafın yüzü ve vücudu yaşanan patlamayla yandı
14.06.2026 09:00  Güncelleme: 09:10
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Hatay'ın Defne ilçesinde tostçuluk yapan Umut Sovuksu'ya ait konteyner iş yerinde çıkan yangın, 10 dakikada alev topuna döndü. Esnaf yangını söndürmeye çalışırken patlama sonucu yüzünden ve elinden yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yaralı esnaf hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde tostçuluk yapan esnaf Umut Sovuksu'ya ait konteyner iş yeri alevlere teslim olarak yandı. Yangını söndürmek isterken iş yerinde alevler içerisinde kalan ve yaşanan patlamayla eli ve yüzü yanan esnaf Sovuksu, yangına müdahale ettiği sırada suratına bir cisim patladığını söyledi.

Yangın, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde bulunan konteyner iş yerinde çıktı. Tostçuluk yapan esnaf çalıştığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği iş yeri, 10 dakika içerisinde alev topuna döndü ve içerisinde patlamalar yaşandı. Yangını fark eden esnaf ve komşular, yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner iş yeri kullanılamaz hale gelirken yangını söndürdüğü esnada yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan esnaf Sovuksu, kendi çabasıyla yangına müdahale ettiği sırada patlama yaşanmasıyla yaralandığını söyledi.

"Kendi çabamla öncelikle yangına müdahale ettiğim sırada emin olmadığım bir patlama meydana geldiğinde suratıma bir cisim patladı"

Yangını söndürmeye çalıştığı esnada patlama yaşanmasıyla yüzünün yandığını ifade eden esnaf Umut Sovuksu, "Depremden önce de ben esnaftım ve market işletmeciliği yapıyordum. Marketim yıkıldıktan sonra belli bir süre bazı sebeplerden dolayı çalışamadık. Kendi imkanlarımızla, eş, dost ve akrabanın desteğiyle bir konteyner kurduk. Market işletmeciliğine devam ettik. Depremden sonra bir türlü işlerimiz yolunda gitmedi. Bir sürü aksaklıklar, bir sürü sıkıntılar yaşadık ama yaşam mücadelesine devam ediyoruz. Şimdi biz market işletmecinin dışında biraz sektörü küçülterek var olan markete önce büfeye çevirdiğimde tost vesaire şeyler yapmaya başladım. Bir tık daha genişleterek pişirim evi oluşturdum. Yangın esnasında mangalı tutuşturmak için közleri ocağa koymuştum ve eksik olan malzememi gidermek için hemen yan tarafta komşuma gittim. O malzemeyi alıp gelene kadar olay zaten dört dakika içerisinde oldu. Dükkanıma döndüğümde dükkanımın bir kısmı alevler içerisindeydi. Ben de o can havliyle komşularıma zarar gelmesin ve emeğimle kurduğum dükkanımdan bir şeyler kurtarırım ümidiyle o can havliyle alevlerin arasına daldım. Kendi çabamla öncelikle yangına müdahale ettiğim sırada emin olmadığım bir patlama meydana geldi. Ne patladığını şu ana kadar da bilmiyorum ama suratıma bir cisim patladı. Birden kendimi içerisinde buldum ve daha sonra kendimi güç bela dumanların içerisinde dışarı attım" dedi.

"Şu anki tedavi aşamam ilk geldiğim güne nazaran ilerlemeler katledildi ve ilk geldiğim gün çok daha kötüydüm"

Tedavisinin daha iyiye gittiğini söyleyen Umut Sovuksu, "Şu anki tedavi aşamam ilk geldiğim güne nazaran tabii ki ilerlemeler katledildi. İlk geldiğim gün de çok daha kötüydüm. Şükürler ki sevdiklerimin yanımda olması, kendi direncimi bırakmam ve hasta olmayı ben kabul etmedim. Çünkü ben hasta değilim. Sadece kısa süreliğine bir yaşıyorum sağlık olarak ama bunu atlatacağım. Sosyal medyada, işlevimi kaybetmiş ve kimsesizmiş diye söyleyenler vardı ama öyle bir şey yok. Çok şükür ailem de yanımda ve işlevimi de kaybetmedim. Belediye başkanımla görüştüm. Kaymakamlıktan beni aradılar sağ olsunlar, bir talep oluşturdular ve destek vereceklerini söylediler. Belediye başkanından ricada bulundum ve bazı sözler aldım. Benim bir şey istemem aslında gerek yok. Yetkililerin bunu kendileri görüp kendileri bir şeyler yapması gerekiyor. Benim durumum ortada gelsinler ve kendileri görsünler. Ne yapmak istiyorlarsa, ne yapabilirlerse ellerinden ne geliyorsa o şekilde ben destek bekliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ekmek teknesi küle dönmesin diye mücadele eden esnafın yüzü ve vücudu yaşanan patlamayla yandı - Son Dakika

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