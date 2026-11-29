Hatay'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır aranan firari suç makinesi, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekiplerince sokak ortasında yakalandı. Polis ile firari şahıs arasındaki kovalamaca ise kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 4 farklı suçtan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 farklı dolandırıcılık, 3 farklı hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayları olmak üzere toplam 8 farklı olayın faili firar şüphelisi M.A.'ya yönelik operasyon düzenlendi. Cezası olan 10 yıl 3 ayı ve gerçekleştirdiği suçların cezasını yatmamak için yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı anlaşılan suç makinesi, sokak ortasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında; 7 adet captagon hap, 13 bin 900 sahte Amerikan doları ve 3 adet başka şahıslara ait banka kartı ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.