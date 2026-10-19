Hatay İskenderun'da aranan 3 hükümlü, cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da aranan 3 hükümlü, cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildi

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Hatay İskenderun'da kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı. Aralarında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay ve kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.L. ile kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Z.D. ve A.A. İskenderun'da tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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