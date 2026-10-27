Hatay İskenderun\'da kamu bankasına giren hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren kamu bankasının şubesinde camın kırılmasıyla yaşanan hırsızlık girişimi sonrası polis ekiplerinin başlattığı çalışmayla olayın faili yakalandı. Failin bankayı soymadan önce telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasına gelen şahıs, camı kırarak içeri girdi. İlk belirlemelere göre bankada hiçbir şey çalamadığı tespit edilen şahsın bankadan eli boş ayrıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı neticesinde olayın faili kısa sürede yakalandı. Hırsızın banka soygun girişimi öncesinde büyük çarşıda yer alan telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çaldığı belirlendi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.