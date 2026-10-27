Hatay İskenderun'da kamu bankasına giren hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay İskenderun'da kamu bankasına giren hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay İskenderun\'da kamu bankasına giren hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay İskenderun\'da kamu bankasına giren hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı
Haber Videosu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu bankası şubesinin camını kırarak içeri giren hırsız, bankadan bir şey çalamadan ayrıldı. Polis çalışmasıyla yakalanan şahsın olaydan önce telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çaldığı belirlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren kamu bankasının şubesinde camın kırılmasıyla yaşanan hırsızlık girişimi sonrası polis ekiplerinin başlattığı çalışmayla olayın faili yakalandı. Failin bankayı soymadan önce telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasına gelen şahıs, camı kırarak içeri girdi. İlk belirlemelere göre bankada hiçbir şey çalamadığı tespit edilen şahsın bankadan eli boş ayrıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı neticesinde olayın faili kısa sürede yakalandı. Hırsızın banka soygun girişimi öncesinde büyük çarşıda yer alan telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çaldığı belirlendi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Cep Telefonuİskenderun3. SayfaGüncelHatayPolisKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar 3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Mike Tyson İstanbul’a geldi Tuzlu Kahve iddiası güçlendi Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
10:05
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi...
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
09:05
İsrail’de kader günü 7,3 milyon seçmen sandık başında
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 10:52:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da kamu bankasına giren hırsız, telefon ve laptop çalıp yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei