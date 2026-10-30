Hatay Kırıkhan'da restoranda bozuk tavuk ele geçirildi, yaklaşık 15 kilo imha edildi - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da restoranda bozuk tavuk ele geçirildi, yaklaşık 15 kilo imha edildi

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Hatay Kırıkhan\'da restoranda bozuk tavuk ele geçirildi, yaklaşık 15 kilo imha edildi
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Hatay Kırıkhan\'da restoranda bozuk tavuk ele geçirildi, yaklaşık 15 kilo imha edildi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin restoran denetiminde, vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk pişmiş ve çiğ tavuk ele geçirildi. Yaklaşık 15 kilogram olduğu belirlenen tavuk gıda mühendisleri gözetiminde imha edilirken restoran hakkında işlem başlatıldı.

Hatay'da zabıta ekiplerinin restorana gerçekleştirdikleri denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk pişmiş ve çiğ haldeki tavuk ele geçirildi.

Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla kentte denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında mide bulandıran şartlarda kızarmış tavuk satışı gerçekleştiren restoran zabıta ekiplerinin kontrolüne takıldı. Ekiplerin kontrolünde vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlendi. Tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.

Mide bulandıran şartlarda vatandaşlara hizmet veren restoran hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kırıkhan3. SayfaZabıtaSağlıkGüncelHataySon Dakika

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