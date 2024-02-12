Hesabına 500 bin TL gelince polise ihbar etti, gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Hesabına 500 bin TL gelince polise ihbar etti, gerçek ortaya çıktı

Mersin'de bir kişinin banka hesabına 500 bin TL gelmesi üzerine polise başvuruldu. Polis, yapılan araştırmada hesabın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit ederek 2 şüpheliyi yakaladı. Paranın gerçek sahibi belirlenerek hesabına iade edildi.

12.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Mersin'de bir vatandaş, banka hesabına 500 bin TL gelmesi üzerine şaşırarak durumu polise haber verdi. Olayı araştıran polis, şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit edip 2 şüpheliyi yakaladı, biri tutuklandı. Paranın gerçek sahibi ise belirlenerek hesabına iade edildi.

İHBAR SONRASI PARAYA BLOKE KONULDU

S.T. isimli bir vatandaş, hesabına gelen 500 bin TL'den şüphelenip İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. Polis çalışması sonrası paraya bloke koyuldu ve banka hesabının dolandırıcılık amaçlı kullanılmaya çalışıldığı belirlendi.

POLİS-ASKER OLARAK TANITIP DOLANDIRDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis şüpheliler Ü.S ve Ö.D'yü tespit ederek yakaladı. Banka kartında bulunan 500 bin TL'nin ise farklı bir ilde bulunan E.S'ye ait olduğu, kedini polis ve asker olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Para gerekli incelemelerin ardından sahibine iade edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ü.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Hesabına yanlışlıkla 500 bin TL gelince dolandırıcılık ortaya çıktı
Hesabına 500 bin TL gelince polise ihbar etti, gerçek ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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