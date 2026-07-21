Hiç gitmediği Siirt'ten gelen trafik cezası, hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
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Hiç gitmediği Siirt'ten gelen trafik cezası, hayatının şokunu yaşattı

Hiç gitmediği Siirt\'ten gelen trafik cezası, hayatının şokunu yaşattı
21.07.2026 09:31  Güncelleme: 09:32
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İzmir'de yaşayan mobilya ustası Abdullah Erdal, hayatında hiç gitmediği Siirt'te ters yöne girdiği iddiasıyla 10 bin TL trafik cezası kesildiğini öğrendi. Plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşünen Erdal, yetkililere başvurarak cezanın iptalini istedi.

İzmir'de yaşayan ve hayatı boyunca Siirt'e hiç gitmeyen mobilya ustası, kamyonetine Siirt'ten kesilen 10 bin liralık trafik cezasıyla hayatının şokunu yaşadı. Sadece televizyondan gördüğü şehirde ters yöne girdiği iddia edilen esnaf, cezanın plaka benzerliğinden kaynaklandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Karabağlar Sanayi Sitesi'nde çalışan mobilya ustası Abdullah Erdal'ın ticari kamyonetine, Siirt Nuri Bayram Caddesi'nde ters yöne girdiği gerekçesiyle KGYS kameraları üzerinden 10 bin TL idari para cezası uygulandı. E-Devlet üzerinden gelen ceza bildirimiyle büyük bir şok yaşayan Erdal, aracının bugüne kadar İzmir dışına sadece iki kez çıktığını ve hayatı boyunca Siirt'e hiç adım atmadığını ifade etti. Konunun büyük ihtimalle bir plaka benzerliğinden kaynaklandığını savunan Erdal, yetkililere seslendi.

"Siirt'i sadece televizyondaki haberlerden bilirim"

Abdullah Erdal, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu sabah telefonuma, ticari amaçla kullandığımız kamyonetimizin plakasına 10 bin lira trafik cezası kesildiğine dair bir mesaj geldi. E-Devlet'ten cezanın nerede kesildiğine baktığımızda Siirt yazdığını gördük. Benim memleketim Karaman, iş yerimiz ise Karabağlar Sanayi Sitesi'nde. Siirt ile hiçbir alakamız yok. Bu araç bugüne kadar en uzak memleketimiz Konya'ya, bir de büyük deprem felaketinde malzeme götürmek için Hatay'a gitti. Bunun haricinde aracımız hiçbir şekilde şehir dışına dahi çıkmadı. Duruma çok şaşırdım ve hemen Siirt Emniyet Müdürlüğünü aradım. Yardımcı olacaklarını söylediler. Ben hayatımda hiç Siirt'e gitmedim, Siirt'i sadece televizyondaki haberlerden bilirim. Ceza tutanağında Nuri Bayram Caddesi yazıyor. Yakınımızdaki Siirtli bir esnaf arkadaşıma 'Burası neresi?' diye sordum, o bile uzun zamandır gitmediği için bilmediğini söyledi" dedi.

"Cezanın altında 'görüntüsü mevcut' yazıyor"

Kesilen cezanın tutanağında görüntülerin mevcut olduğunun yazılı olduğunu söyleyen Erdal, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililere şöyle seslendi: "Tutanakta aracın ters yöne girdiği ve kameradan tespit edildiği belirtiliyor. Muhtemelen bir plaka benzerliği söz konusu. Ancak ceza kesilirken sadece plakaya değil; araç sahibinin TC kimlik numarasına, aracın marka ve modeline de bakılması gerekiyor. Bizim aracımız brandalı ve üzerinde ticari yazılar var. Muayene kayıtlarında da fotoğrafları mevcut. E-Devlet'te cezanın altında 'görüntüsü mevcut' yazıyor. Madem ortada kameraya yansımış bir görüntü var, yetkililer bu görüntülere bakıp hangi araç olduğunu görebilirlerdi. Görüntüler bize de iletilebilir, böylece aracın bizim olup olmadığını kolayca teyit edebilirdik."

Abdullah Erdal'ın, yanlışlığın düzeltilmesi ve kesilen trafik cezasının iptal edilmesi için yasal yollara başvuracağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Siirt, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hiç gitmediği Siirt'ten gelen trafik cezası, hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika

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