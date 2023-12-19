Hırsızlık Mağduru Osman San, İHA ve Jandarmaya Teşekkür Etti

Eskişehir'de yaşadığı hırsızlığa dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportaj sonrası çalınan eşyalarına kavuşan Osman San, muhabir ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki hobi bahçesine 8 gün önce şüpheli şahıslarca girilen sonrasında da iki köpeği ve 150 bin lira değerinde ev eşyası çalınan Osman San, İhlas Haber Ajansı muhabirine olaya dair röportaj verdi. Haberin yayınladığı günün akşamı jandarma ekiplerince şüpheliler yakalanırken, çalınan eşyalar bulundu. Eşyaları bulunan San İhlas Haber Ajansı muhabirine ve jandarmaya teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi:

"Aralık ayının 11'inde pazarı pazartesiye bağlayan gece bir hırsızlık oldu. Yaklaşık 1 hafta ses çıkmadı, İhlas Haber Ajansı ile haber yaptıktan 1 gün sonra çalınan mallarımız bulundu ve çalan kişiler tespit edildi. Kolluk kuvvetlerine ve İHA'ya teşekkür ederim. Bizim istediğimiz mallar geri geldi ama köpeklerimiz geri gelmedi, o sebeple çok üzgünüz. Bir daha böyle şeylerle karşılaşmak istemeyiz gerçekten çok üzüldük. Jandarma sözünü verdi, köyün kamera sisteminde eksiklikler vardı, onlarla birlikte eksiklikleri tamamladık. Şu an kolluk kuvvetlerine güvenmek zorundayız. Daha sıkı denetimler olacağını söylediler." - ESKİŞEHİR