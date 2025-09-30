Husiler, ABD Gemilerini Hedef Alacak - Son Dakika
Husiler, ABD Gemilerini Hedef Alacak

Husiler, ABD Gemilerini Hedef Alacak
30.09.2025 22:14
Husiler, ABD'li petrol şirketlerine ait gemileri 'düşman varlık' ilan ederek tehdit etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu.

13 ABD ŞİRKETİNE, 9 YÖNETİCİYE VE 2 GEMİYE YAPTIRIM

Husi güçleri ile ticari deniz taşımacılığı operatörleri arasında irtibat kuran İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC), 13 ABD şirketine, 9 yöneticiye ve 2 gemiye yaptırım uygulandığını açıklayarak, yaptırım listesine alınan varlıkların "çatışma ilkesine uygun olarak ele alınacağını" aktardı. Husilerin söz konusu şirketlere ait gemileri "düşman varlıklar" olarak tanımlandığı ve hedef alınabileceği belirtildi.

TRUMP YÖNETİMİ İLE ATEŞKES ANLAŞMASINA VARILMIŞTI

Husiler, ABD Başkan Donald Trump yönetimi ile Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyreden ABD bağlantılı gemilere saldırmamak üzere ateşkes anlaşmasına varmıştı. Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 100'den fazla gemiye saldırdı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Husiler, ABD Gemilerini Hedef Alacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Husiler, ABD Gemilerini Hedef Alacak - Son Dakika
