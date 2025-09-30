Husiler, ABD Gemilerini Hedef Alacak

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'li petrol şirketlerine ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu.
Husi güçleri ile ticari deniz taşımacılığı operatörleri arasında irtibat kuran İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC), 13 ABD şirketine, 9 yöneticiye ve 2 gemiye yaptırım uygulandığını açıklayarak, yaptırım listesine alınan varlıkların "çatışma ilkesine uygun olarak ele alınacağını" aktardı. Husilerin söz konusu şirketlere ait gemileri "düşman varlıklar" olarak tanımlandığı ve hedef alınabileceği belirtildi.
Husiler, ABD Başkan Donald Trump yönetimi ile Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyreden ABD bağlantılı gemilere saldırmamak üzere ateşkes anlaşmasına varmıştı. Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 100'den fazla gemiye saldırdı.
