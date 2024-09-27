Husilerden İsrail'e Füze ve İHA Saldırısı - Son Dakika
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Husilerden İsrail'e Füze ve İHA Saldırısı

Yemen'deki Husiler, İsrail ve ABD destroyerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

27.09.2024 19:42
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek amacıyla İsrail'in Tel Aviv ve Aşkelon kentleri ile Kızıldeniz'deki 3 ABD destroyerini, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah ve Husiler de İsrail'i hedef alıyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek amacıyla İsrail'in Tel Aviv ve Aşkelon kentleri ile Kızıldeniz'deki 3 ABD destroyerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirdi. Saree, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarını durdurana kadar operasyonlarını sürdüreceklerini vurgularken, "Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimizin kanı uğruna zafere ulaşmak için İsrailli düşmana karşı daha fazla askeri operasyon gerçekleştireceğiz" dedi. Sare ABD destroyerlerinin 23 balistik ve kanatlı füze ve 1 insansız hava aracıyla eş zamanlı olarak hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen ve İsrail'in merkezinde sirenlerin çalmasına neden olan 1 füzenin önlendiğini aktardı.

ABD'li bir yetkili ise, Babülmendep Boğazı'ndan geçen ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin Husiler tarafından fırlatılan füze ve İHA'ları durdurduğunu belirtti. - SANA

Kaynak: İHA

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