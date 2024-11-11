İBB Meclisi'nde Kavga: Yumruklar ve Su Şişeleri Havada Uçuştu - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde Kavga: Yumruklar ve Su Şişeleri Havada Uçuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Meclis Başkanı Nuri Arslan'ın tarafsızlığının sorgulanması üzerine AK Partili ve CHP'li üyeler arasında yumruklaşma ve su şişesi fırlatma olayları yaşandı.

11.11.2024 17:44  Güncelleme: 17:54
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İBB Meclisi'nde kavga çıktı: Yumruklar ve su şişeleri havada uçuştu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda Meclis Başkan Nuri Arslan'ın meclisi taraflı yönettiği iddia edilince kavga çıktı. Parti üyeleri birbirlerine yumruklarla saldırırken, su şişeleri de havada uçuştu.

İBB Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda kavga çıktı. Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı. İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu. Okul, "CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın" dedi. AK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi.

AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Meclisi'nde Kavga: Yumruklar ve Su Şişeleri Havada Uçuştu - Son Dakika

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