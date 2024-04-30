İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarla 6 suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarla 6 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarla 6 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen 'Mahzen-35' operasyonları ile 6 ayrı suç örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve büyük miktarda para ele geçirildi.

30.04.2024 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen "Mahzen-35" operasyonları ile 6 ayrı suç örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 6 ilde düzenlenen operasyonlar ile Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Okday Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak İl Emniyet Müdürlükleri, KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kumar faaliyetleri kapsamında borç adı altında para vererek yüksek faizle geri istedikleri ve parayı ödeyemeyen kişilere yönelik silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri, tefecilik faaliyetleri kapsamında yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin iş yerleri ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, rekabet ve alan kavgası içerisinde oldukları diğer suç gruplarının kumar oynattıkları yerlere silahlı saldırı düzenlendikleri, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira artışı ve kiralanan evin boşaltılması konularına müdahil olarak baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç elde ettikleri, kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, zorla ve tehditle el koymak istedikleri işletmelerde kavga çıkararak, iş yeri sahiplerinin üzerinde baskı kurdukları, eğlence mekanlarında bulunan örgüt üyesi kadınların aracılığıyla kişileri tuzağa düşürdükleri ve şantaj yaparak silah zoruyla bu kişilerden yüksek miktarda para aldıkları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda, 30 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, otomatik silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarla 6 suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:12 Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı’nın onayı zorunlu hale getirildi Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi
07:47 TBMM’de Anayasa mesaisi bugün başlıyor Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek TBMM'de Anayasa mesaisi bugün başlıyor! Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
07:41 Nihal Candan’ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 08:36:51. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 6 ilde düzenlenen operasyonlarla 6 suç örgütü çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement