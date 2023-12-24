 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara... - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-35' operasyonlarında;

24.12.2023 - 08:33,
Abone Ol

Bakan Yerlikaya: "10 ilde 58 mağara ve sığınak imha edildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-35' operasyonlarında 10 ilde 58 mağara ve sığınağın yok edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, BTÖ mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-35' operasyonlarında 10 ilde 58 mağara ve sığınağın yok edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 139 tim ve bin 812 Jandarma Personelinin katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti. Yerlikaya paylaşımının devamında çok sayıda anti-tank, roketatar ve lav silahı ile obüs mühimmatı ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

Paylaşımında operasyonların Kürtün, Dörtyol, Belen, Payas, Baykan, Şırnak-Merkez, Gabar, Silopi, Çukurca, Dicle, Ovacık, Bestler-Dereler, Silvan, Ergani, Elbistan, Savur, Betüşşebap ve Gercüş kırsalında düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "15 kg patlayıcı madde, 20 kg amonyum nitrat, 58 adet fünye, 'Patlayıcı maddelere yerleştirmek üzere' 10 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet mavzer tüfeği, 1 adet 105 mm obüs mühimmatı, 1 adet 120 mm top mühimmatı, 15 adet rpg-7 roketatar mühimmatı, 13 adet anti-tank mühimmatı, 19 adet EYP 'El Yapımı Patlayıcı', 10 adet el bombası, 168 adet pil, 1568 adet çeşitli cinste ve ebatta mühimmat, ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara...
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara... - Son Dakika


09:33
Kabus büyüyor! 41 ülkede tespit edildi, vakaların yüzde 44'ü JN.1 varyantı çıktı Kabus büyüyor! 41 ülkede tespit edildi, vakaların yüzde 44'ü JN.1 varyantı çıktı
08:59
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48
RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21
Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34
Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak

Son Dakika
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34 Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:18 Atilla Taş ve eşi polise saldırdı
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 09:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement