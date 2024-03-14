20 ilde yapılan "Sibergöz-25" operasyonlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilgi verdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz." mesajı verdi.
Bakan Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyon sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 20 ilde Sibergöz operasyonu: 50 gözaltı - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Toplamda 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek bulundu. Operasyon kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında eğitim verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları hedeflendi.
Erzurum'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkan Zülküf B., eşi Kadriye B. ve kızı Asude Helen B.'yi bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri morga götürüldü. Zanlı, kaçarken yakalandıktan sonra tutuklandı. Kadriye B. ve Asude Helen B.'nin cenazeleri defnedildi. Zanlının coğrafya öğretmeni olduğu ve öldürdüğü eşinin ise bir hastanede ebe olarak çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, eski işletmeci Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
İstanbul'da metro istasyonunda tren gelirken raylara atlayarak intihar eden 25 yaşındaki gencin telefonunun notlar bölümüne "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" yazdığı öğrenildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aziziye ilçesinde 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyeti sonucunda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kg kaçak tütün, 20 kg kaçak çay ve 1 adet sigara dolum aleti bulundu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.
Antalya'da son zamanlarda yaşanan telefon/internet kablo hırsızlıklarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. 19 ayrı olayın şüphelileri olan 4 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada, maktulün yakınları tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Malatya'da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerleyen bir hafif ticari araç, tünelde iş makinesine çarptı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Zeki Birinci hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-25' operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik yapıldı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
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