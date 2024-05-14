4 şehirde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika
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4 şehirde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı

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Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-38' operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin arasında suikast eğitimi alanların da olduğu bildirilirken operasyonlarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

14.05.2024 17:30  Güncelleme: 18:44
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde 'DEAŞ' terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-38' operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

ÖRGÜTSEL TOPLANTI DÜZENLEDİLER

Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda; haklarında DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları, kazandırdıkları elemanlara atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, ülkemize illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı."

SUİKAST VE PATLAYICI EĞİTİMİ ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonla ilgili Yerlikaya, "Hatay İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; haklarında DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri, suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı" bilgisini verdi.

ÇOK MİKTARDA DÖVİZ VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANA EL KONULDU

Bakan Yerlikaya paylaşımında, Denizli'de düzenlenen operasyon için, "Denizli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında daha önceden terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullanırken operasyonlar sonucu, "Çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu" dedi.

4 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı
4 şehirde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 şehirde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Yılmaz: önünüze geleni DAEŞ diye içeri alıyorsunuz. örgütsel döküman da kur'an-ı kerim'dir Allah bilir 0 7 Yanıtla

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