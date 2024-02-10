İçişleri Bakanı: \'Kalkan-12\' operasyonlarında 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Amasya'da icra edilen 'Kalkan-12' operasyonları çerçevesinde 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu açıklamalara yer verdi:
"Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Edirne ve İstanbul illerinde 3,5 ay süren takip sonucu 30 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda; 11'i İl Jandarma Komutanlığınca, 11'i İl Emniyet Müdürlüğünce olmak üzere toplam 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 11 tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda; 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 10'u tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu bir tırın dorsesinde yapılan aramada; 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 adet araç, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu."
Güvenlik güçlerine teşekkür
Operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden valilerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesini; operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi, kahraman jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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