İçişleri Bakanı: 'Mahzen-28' operasyonunda 41 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı: 'Mahzen-28' operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Mahzen-28\' operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen 'Mahzen-28' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi.

18.04.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen "Mahzen-28" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-28' operasyonlarında 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi. 41 şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyonun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını belirten Yerlikaya, "İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yasadışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize suç örgütlerine ve narkotik suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 adet polimer tabanca gövdesi, 123 adet tabanca sürgüsü, 100 adet tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 adet dipçik ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Mahzen-28' operasyonunda 41 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:36 Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4’ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
15:18 Merkez Bankası rezervlerinde artış Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
13:23 Ağrı’da infial yaratan görüntü İmam çocukları tekme tokat dövdü Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:05:53. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Mahzen-28' operasyonunda 41 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement