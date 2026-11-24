İçişleri Bakanlığı, 71 ilde mali suç örgütlerine yönelik 455 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 71 ilde mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "71 ilde bugün mali suç örgütlerine yönelik 455 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 71 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede ve parada sahtecilik, kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri tespit edildi. Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.