İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de estetik ameliyatı sonrası öldü - Son Dakika
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İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de estetik ameliyatı sonrası öldü

İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye\'de estetik ameliyatı sonrası öldü
19.06.2025 18:26
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Mozambik'ten Türkiye'ye tatil için gelen Ana Barbara Buhr Buldrini, reklam anlaşması karşılığında İstanbul'da özel bir hastanede estetik ameliyatı oldu. Genç kadın ameliyatın ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Elgar Sueia, "Eşimin hayatını çok ucuz şekilde aldılar. Adalet istiyorum" dedi.

Mozambikli sanatçı Elgar Sueia'nın sosyal medya fenomeni eşi Ana Barbara Buhr Buldrini, İstanbul'da özel bir hastanede geçirdiği estetik ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Elgar Sueia, " Türkiye'ye bir klinik ile iş birliği için geldik. Bizim aracılığımızla kliniklerini tanıtıp, bizim ülkelerimizde reklam yapacaklardı. Eşimin hayatını çok ucuz şekilde aldılar. Adalet istiyorum" dedi.

MOZAMBİKLİ FENOMEN, ESTETİK AMELİYATININ ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Mozambikli sanatçı Elgar Sueia (DeHermes) ve 796 bin takipçili sosyal medya fenomeni eşi Ana Barbara Buhr Buldrini, hem reklam anlaşması yapmak hem de tatil için İstanbul'a geldi. Ana Barbara Buhr Buldrini, 15 Haziran'da estetik operasyon için Tuzla'da bulunan özel bir hastaneye gitti. İddiaya göre, hastanede genç kadına liposuction (yağ aldırma) operasyonunu ücretsiz uygulanacak, karşılığında ise sosyal medyada tanıtımı yapılacaktı. Ancak ameliyat sırasında yaşanan komplikasyon sonucu genç kadın hayatını kaybetti.

İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de estetik ameliyatı sonrası öldü

"TANITIM KARŞILIĞINDA EŞİME YAĞ ALDIRMA AMELİYATI YAPACAKLARDI"

Eşi Ana Barbara Buhr Buldrini'nın cenazesini Asli Tıp Kurumu'ndan almak için bekleyen Elgar Sueia, "Biz yaklaşık 1 aydır evliyiz. Türkiye'ye bir klinik ile iş birliği için geldik. Klinik ile eşim irtibattaydı, ben sadece ona eşlik etmek için geldim. Bizim aracılığımızla kliniklerini tanıtıp, bizim ülkelerimizde reklam yapacaklardı. İstanbul'a geldiğimizden beri klinik için çekimler yaptık. Tanıtım yapmamız karşılığında eşime yağ aldırma ameliyatı yapacaklardı. Sabah erken saatlerde ameliyata aldılar. Geldiğimiz durum işte bu" dedi.

İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de estetik ameliyatı sonrası öldü

"BÜYÜKELÇİLİKTEN LİSANS ALAN TEK KLİNİK"

Elgar Sueia, "Olay çok hızlı gelişti, 20-25 günde olaya karar verildi. Benim eşim, Mozambik'te çok tanınan birisi olduğu için çok farklı şirketlerle tanıtım için iş birliği yapıyordu. Bu klinik, Mozambik'e geldi. Oradan hasta getirmek için büyükelçilikten lisans alan tek klinik. İşlerini Mozambik'te tanıtmak için bir sosyal medya fenomeni bulmaları gerekiyordu. Eşimi buldular, ikna ettiler ve 3 gün içerisinde bütün vize işlemlerimizi halledip bizi Türkiye'ye getirdiler" diye konuştu.

İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de estetik ameliyatı sonrası öldü

"TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMLERİ İYİ OLDUĞU İÇİN BURAYA GELDİK"

Sueia, "Benim avukatlarım konuyu takip ediyorlar, şuan sadece otopsi sonucunun çıkmasını bekliyoruz. Otopsi bitene kadar detay veremem ama ben adalet istiyorum. Bir insanın canını bu kadar kolay kaybetmemesi gerekiyor. Türkiye'de sağlık sistemleri iyi olduğu için buraya geldik. Bundan sonra Türkiye'ye geleceğimiz zaman korkacak mıyız? Sadece kendimiz için değil, buraya aynı ameliyatlar için gelenler için adalet istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan ve büyükelçiliklerden yardım istiyorum. Eşimin hayatını çok ucuz şekilde aldılar. Adalet istiyorum" dedi.

İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de estetik ameliyatı sonrası öldü

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada "Ana Barbara Buhr Buldırni isimli hasta, diş hekim hastası olarak hastanemize yönlendirilmiş, operasyon öncesi tüm yasal ve tıbbi bilgilendirmeler kendisine detaylıca yapılmış ve gerekli onamları alınmıştır. Operasyon, diş hekim tarafından, hastanemizin sağladığı standartlara uygun ameliyathane koşullarında gerçekleşmiştir. Uyanma sırasında hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyon nedeniyle arrest yaşamış, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika ameliyathane koşullarında uzman anestezi ekibimiz tarafından resüsitasyon yapılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere karşın hasta geri döndürülememiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İddia vahim: Mozambikli sosyal medya fenomeni Türkiye'de estetik ameliyatı sonrası öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa:
    Dogruysa klinik derhal kapatilmali gereken ceza verilmelidir insan yasami o kadar ucuz olmamali 23 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Reklamın iyisi kötüsü olmaz 3 0 Yanıtla
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