Müşteri gibi girdiği fırından telefonu çalıp kaçtı! Hırsızın rahatlığı kamerada - Son Dakika
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Müşteri gibi girdiği fırından telefonu çalıp kaçtı! Hırsızın rahatlığı kamerada

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Müşteri gibi girdiği fırından telefonu çalıp kaçtı! Hırsızın rahatlığı kamerada
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Müşteri gibi girdiği fırından telefonu çalıp kaçtı! Hırsızın rahatlığı kamerada
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İstanbul’un Sultangazi ilçesinde müşteri gibi bir fırına giren şüpheli, çalışanın dalgınlığından yararlanarak tezgahtaki cep telefonunu alıp uzaklaştı. Şüphelinin rahat tavırları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibinin olayın ardından emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sultangazi’de bir fırına müşteri gibi giren şüpheli, kısa süre içinde tezgahtaki cep telefonuyla birlikte iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Müşteri gibi girdiği fırından telefonu çalıp kaçtı! Hırsızın rahatlığı kamerada

MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi iş yerine giren şüpheli, çalışanın dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan cep telefonunu aldı. Şüpheli ardından hızla iş yerinden uzaklaştı.

RAHAT TAVIRLARI KAMERADA

Şüphelinin rahat tavırlarla gerçekleştirdiği hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Müşteri gibi girdiği fırından telefonu çalıp kaçtı! Hırsızın rahatlığı kamerada

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından iş yeri sahibinin emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Sultangaziİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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