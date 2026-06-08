Iğdır'da polis-sürücü kavgası kamerada - Son Dakika
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Iğdır'da polis-sürücü kavgası kamerada

08.06.2026 09:07
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Iğdır'da bir sürücü, kendisini darp ettiğini iddia ettiği polis memuru hakkında şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde polisin sürücüye yumruk attığı anlar yer aldı.

Iğdır'da bir sürücü ile polis memuru arasında yaşanan olay yargıya taşındı. Darp edildiğini öne süren sürücü Arda T., kendisine haksız yere ceza uygulandığını iddia ederken, polis memuru ise saldırıya uğradığını savundu. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre, olay, Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi'nde meydana geldi. Araçla seyir halinde olan Arda T., polis memuru İbrahim B.'nin kendisine seslenmesi üzerine aracını durdurdu. Taraflar arasında, sürücünün yaya geçidinde yol vermediği iddiasıyla tartışma yaşandı. Arda T., polis memuru İbrahim B.'nin aracına yaklaşarak kendisiyle konuştuğunu, daha sonra aracın kapısını açarak kendisini dışarı çıkardığını ve yumruklarla darbettiğini öne sürdü. Olayın ardından polis merkezine götürüldüğünü belirten Arda T., kendisine aracından inip karşı tarafa saldırdığı iddiasıyla 180 bin lira idari para cezası uygulandığını, ehliyetine el konulduğunu ve kullandığı müşteriye ait aracın da trafikten men edildiğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Arda T., "Saat 18.00 civarında annem beni aradı. Oto yıkamada çalışıyorum. 'Oğlum acil gelmen lazım, dikişlerim patladı, beni hastaneye götürmen lazım' dedi. Ben de müşteriden ricacı olarak arabasını aldım. Arabayla Uluçınar Caddesi'nde giderken bir adam bana ıslık çaldı. Ben durdum. 'Efendim abi' dedim. Bana 'ben polisim, neden yol vermedin' dedi. Kendisinden özür dileyerek 'acelem var, annemle konuşuyorum, annemin yanına yetişmem lazım' dedim. Bunun üzerine 'ben polisim. Silahımı çıkarıp ağzına dayarım, senin ağzına boşaltırım' dedi. Ben tekrar özür diledim. Arabamdan kapıyı açarak beni aşağı indirdi ve 'konuşmamız lazım' dedi. Konuşma sırasında bana aniden saldırdı, 8-10 tane yumruk attı. Vücudumda darp izleri var. Konuşmakta da zorlanıyorum, özür dilerim. Sağ arka dişim kırıldı. Olaydan sonra beni polis merkezine götüren polisler benimle alay edercesine dalga geçtiler, onurum ve gururumla oynadılar. Bana ceza yazan trafik polisi Kayhan S.'dir. Sonradan öğrendiğim kadarıyla beni darp eden kişi ise İbrahim B.'dir. Trafik polisi bana 'sana 180 bin lira ceza yazacağım, arabayı iki ay bağlayacağım, iki ay da ehliyetini alacağım' dedi. Hiçbir suçum ve kusurum olmadığı halde bana bu cezayı yazdılar. Ben devletime güvenerek buradayım. Mağdurum, onurum incitildi. Beni döven ve bana ceza yazan polislerin önceden arkadaş olduklarını öğrendim. Beni cezalandırmak için 180 bin lira para cezası kestiler, aracımı yani müşterinin aracını da 2 ay men ettiler ve el koydular. Ben mağdurum. Vücudum ve ağzım bu halde, konuşamıyorum, dişim kırık. Devletimin vereceği cezaya ve hükme güveniyorum. Devletime sığınıyorum. Ben bir genç olarak mağdur oldum. Onurum ve gururumla oynadılar" dedi.

Öte yandan, polis memuru İbrahim B. ise ifadesinde, ailesiyle birlikte Uluçınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ters şeritten gelen aracın kendisine çarpmak üzere olduğunu, sürücünün yayalara yol vermediğini ve araçtan inerek kendisine saldırdığını iddia etti. İbrahim B., kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini belirterek sürücüden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise İbrahim B.'nin sürücüye seslendiği, daha sonra aracın yanına gelerek konuştuğu, aracın kapısını açtığı ve sürücünün inmeye çalıştığı sırada yumruk attığı görülüyor. Görüntülerde polis memurunun boks ringindeymiş gibi gard aldığı anlar da dikkat çekiyor. Olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğü öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da polis-sürücü kavgası kamerada - Son Dakika

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