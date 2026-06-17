Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin! - Son Dakika
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Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!
17.06.2026 11:24
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Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Ece İrtem, 35 yaşında kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. Bir zamanlar yalnızca yaşlıların sorunu olarak bilinen kalp krizi, artık 20’li yaşlara kadar indi. Yoğun stres, sigara kullanımı, hareketsizlik ve kötü beslenme genç kalpleri tehdit ediyor. Uzmanlar, erken check-up ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. Gençler bu sessiz tehlikeye karşı dikkatli olmalı.

Ece İrtem’in Ani Kaybı35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, gençlerde artan vakaları yeniden gündeme taşıdı. Kadıköy’deki evinde annesiyle birlikteyken geçirdiği kalp krizi, sevenlerini yasa boğdu. Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen yüzü Ece İrtem’in vefatı, genç yaşta kalp krizi vakalarının ne kadar arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

GENÇLERDE KALP KRİZİ ALARMI

Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak bilinen kalp krizi, artık 20’li yaşlardaki gençleri de tehdit ediyor. Hipertansiyon, diyabet ve sigara gibi risk faktörleri gençleri de hedef alıyor. Uzmanlara göre düzenli spor, dengeli beslenme ve stres kontrolüyle bu riskler yönetilebilir. Sağlığınızı bugünden korumaya başlamak şart.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Son yıllarda hem Türkiye’de hem dünyada genç yetişkinlerde kalp krizi vakalarında belirgin bir yükseliş gözleniyor. Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, kronik stres ve obezite gibi faktörler, bu tehlikeli tablonun başlıca sorumluları arasında yer alıyor.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

PANDEMİ SONRASI ARTIŞ

Pandemi sonrası dönemde 25-44 yaş grubunda kalp krizi oranlarında yüzde 30’a varan artışlar rapor edildi. Bu durum, yaşam tarzı değişikliklerinin kalp sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

BİLİMSEL VERİLER NE GÖSTERİYOR?

ABD’de yapılan bir çalışmada, 1995-2014 yılları arasında kalp krizi nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yüzde 30’unun 35-54 yaş grubunda olduğu ve bu oranın zamanla arttığı belirlendi. Benzer şekilde, 40 yaş altı kalp krizi oranının son 10 yılda her yıl yaklaşık yüzde 2 yükseldiği gözlemlendi. Türkiye’de de gençlerde hipertansiyon, diyabet ve sigara kullanımı kalp krizinin önde gelen tetikleyicileri olarak öne çıkıyor.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

GENÇLERDE KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Gençlerde kalp krizi belirtileri klasik göğüs ağrısının yanı sıra nefes darlığı, çarpıntı, soğuk terleme, halsizlik, çene veya sırt ağrısı şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Belirtiler bazen atipik seyredebildiği için fark edilmesi daha zor olabiliyor.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

KORUNMA YOLLARI NELER?

Riski azaltmak için düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma, stres yönetimi ve yıllık kalp check-up’ları öneriliyor. Aile öyküsü olanlar ise daha erken yaşta kardiyolojik değerlendirme yaptırmalı.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!

UZMANLAR NE DİYOR?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Genç yaşta kalp krizi vakaları artık istisna değil, maalesef sık karşılaşılan bir durum haline geldi. Sigara, yüksek stres, düzensiz beslenme ve genetik yatkınlık bir araya geldiğinde damar sertliği erken yaşta başlayabiliyor. Özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan gençlerin düzenli check-up yaptırması hayati önem taşıyor. Erken teşhisle birçok vakayı önleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Redwan Seid Busery ise “Kalp krizleri genellikle 50-70 yaş arasında görülürdü ancak son 10-15 yılda 45 yaş altı vakalarda dikkat çekici bir artış var. Yaşam tarzındaki değişimler, belirti vermeyen risk faktörleri ve hareketsizlik bu tabloyu tetikliyor. Gençlerde belirtiler bazen atipik olabilir; göğüs ağrısı yerine yorgunluk, mide bulantısı veya sırt ağrısı şeklinde kendini gösterebiliyor. Bu yüzden şikayetleri ciddiye almak gerekiyor.” dedi.

Ece İrtem’in ani kaybı, “gençim diye geçiştirme” uyarısını bir kez daha hatırlatıyor. Kalp sağlığınızı ihmal etmeyin; küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!
Ece İrtem

SON DÖNEMDE HAYATINI KAYBEDEN BAZI ÜNLÜ İSİMLER;

Son dönemde (özellikle 2025-2026 yıllarında) kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden bazı ünlü isimler:

Ece İrtem (35 yaşında) — Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl karakteriyle tanınan oyuncu. Haziran 2026’da Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kanbolat Görkem Arslan (45 yaşında) — Poyraz Karayel, Çemberimde Gül Oya gibi yapımlarda rol alan oyuncu. Şubat 2026’da evinde fenalaşarak kalp krizi sonucu vefat etti.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!
Kanbolat Görkem Arslan

Volkan Konak (58 yaşında) — Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı. Mart 2025’te KKTC’de konser sırasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olgun Özdemir (51 yaşında) — Yönetmen. Ocak 2025’te kalp krizi sonucu vefat etti.

Şekip Taşpınar (56 yaşında) — Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan oyuncu. Temmuz 2025’te kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Tuncer (57 yaşında) — Oyuncu. Temmuz 2025’te uzun süreli kalp rahatsızlığının ardından kalp krizi geçirerek vefat etti.

Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin!
Volkan Konak

Muazzez Abacı (78 yaşında) — Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi. Kasım 2025’te ABD’de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yüksel Kader (47 yaşında) — Yöresel sanatçı. Düğünde sahnede kalp krizi geçirerek vefat etti.

Metin Arolat (52 yaşında) — Sanatçı, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kalp Krizi, Stres, Genç, Son Dakika

Son Dakika Genç Kalp krizi artık 20’li yaşları da tehdit ediyor: Gencim deyip sağlığını ihmal etmeyin! - Son Dakika

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