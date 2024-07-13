İki arkadaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti.
Olayı anına ilişkin güvenlik kameralara ortaya çıktı.
Görüntülerde, Özge Ceren Deniz'in karşıdan karşıya geçmek isterken mazgala takılarak düştüğü, bu sırada İnanç Öktemay'ın yardım etmek isterken akıma kapıldığı görülüyor.
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