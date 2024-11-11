İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu

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Elazığ'da 2 yıl önce kıskançlık tartışmasında sevgilisine yumruk atıp sırtından defalarca bıçaklayan anestezi doktoru Sinan Bulut, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

11.11.2024 17:55
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Elazığ'da yaklaşık 2 yıl önce kız arkadaşını 2 saat boyunca darp edip 5 yerinden bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu.

ANESTEZİ DOKTORU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut (36) Üniversite Mahallesi'nde ikametinden sabah işe gelmedi. Bunun üzerine şüphelenen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, Bulut'un cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulut'un ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu

2 YIL ÖNCE SEVGİLİSİNİ DEFALARCA BIÇAKLAMIŞTI

24 Temmuz 2022 günü merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşanan olay ise şöyle gelişmişti: Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan Tali (26) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdan ve kimliğini almak için Sinan Bulut'un evine geçti. Tali, burada adeta dehşeti yaşadı. Yemekte çıkan kıskançlık tartışması evde şiddete dönüştü. Sinan Bulut, Tali'ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, bir fırsatını bularak evden çıktı ve komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu

HAPİS YATMIŞTI

Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Bulut, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme karşısına çıkan Bulut, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Sinan Bulut, Anestezi, 3-sayfa, Elazığ, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • bayan Asi:
    defalarca bıçaklamiş ve iki sene dahi yatmamış vah ki vah halimize 42 0 Yanıtla
  • AYHAN Ucar:
    o kadar bicaklamista evde ne işi varmış niye hapiste degil 25 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Kimlere Güveneceğiz Artık 18 1 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    devletin her tarafı çürümüş yargı ekonomi eğitim mültecileride kitlediler bize 18 0 Yanıtla
  • Numin null:
    nasıl salmislar dışarıya caza vermemislermi 16 0 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Adalet yerini bulmuş desenize 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    Ceza evinde olması gerek mıyorydu bunun 10 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Adalet Ağaoğlu’nun kemikleri sızladı yine :( 6 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Defalarca bıçaklamış ve olaydan ve olaydan 2 yıl sonra evinde ölü bulunuyor şaka herhalde arkadaş normalde cinayete teşebbüs var alıkoymak var her türlü pislik var adam dışarıdaymış mı...İyi olmuş ülke bir pislikten kurtulmuş... 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Akçakaya:
    İLAHİ ADALET..! 0 0 Yanıtla
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