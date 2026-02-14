İneği Ameliyatla Kayıt Dondurdu - Son Dakika
İneği Ameliyatla Kayıt Dondurdu

14.02.2026 09:18
Aydın'da ineği ekmek bıçağıyla ameliyat eden grup, hayvanın ölümüne yol açtı. Şikayetçi oldular.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Tekeler Mahallesi'nde doğum yapamayan bir ineği ekmek bıçağı ile ameliyat edip sezaryen yapmaya kalkan bir grup ineği telef etti. İlginç olay güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan F.C. isimli şahıs ineğinin doğum yapmaya başladığını görünce yardım etmek istedi. İneğin doğumda zorlanması üzerine bölgedeki veteriner hekimleri arayan şahıs, veteriner hekimlerin dolu olduğunu öğrenince bu defa bölgede yaşayan ve bu işlerden anlayan bir şahsı arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine ahıra gelen S.T. isimli şahıs kendi yöntemleri ile doğmakta olan buzağının ayaklarından ip bağlayıp ineğin doğumuna yardımcı olmak istedi. Ahırda toplanan 5 kişinin çabalarına rağmen inek normal yolla doğumunu gerçekleştiremeyince S.T. bu defa ineği ameliyat edip sezaryen ile buzağıyı almaya çalıştı.

"Ekmek bıçağı ile ineği ameliyat etti"

Önce ineğin sağ boşluğundaki kıllarını yülüyen S.T. daha sonra eline aldığı ekmek bıçağı ile ineği herhangi bir anestezi uygulamadan ameliyat etmeye başladı. Acı içinde inleyen ineğin sağ boşluğunu ekmek bıçağı ile kesen şahıs daha sonra buzağıyı ineğin karnından çıkardı. Güvenlik akmerası kayıtlarına yansıyan görüntüler izleyenlerin kanını dondururken talihsiz hayvan daha sonra telef oldu.

İneğin sahibi F.C.'nin ineği telef olduktan sonra hayvanını ekmek bıçağı ile ameliyat yapıp sezaryen uygulayan S.T.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa

