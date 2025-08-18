İnegöl'de Alkollü Sürücüye Ceza! - Son Dakika
İnegöl'de Alkollü Sürücüye Ceza!

18.08.2025 10:38
Aracını yol ortasına bırakıp çorba içen sürücüye alkolmetreyi üflememekten ceza verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracını yol ortasını bırakıp çorba içmeye giden sürücüye alkolmetreyi üflememekten cezai işlem uygulandı. Ehliyete de 2 yıl süreyle el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracını yolun ortasına park edip giden bir alkollü sürücünün olduğu ihbarı üzerine harekete geçtiler. 16 KCA plakalı otomobilin Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesinde yol ortasında olduğunu tespit edip sürücüsünü aradılar. Sürücü çorbacıdan çıkarak aracının başına geldi. Sürücünün kendisi olmadığını söylemesi üzerine ekipler KGS kameralarından tespit yaptılar. Sürücü Murat Ö.(55) alkolmetre testini reddetti. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti 6 ay anılan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi reddetmekten 26 Bin 550 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Polis ekiplerine çorba ısmarlamayı teklif eden sürücü Murat Ö., "Ehliyet vardı, daha önce aldınız. Hep bana mı denk gelir bu iş. Bana anlatma ben 1991'de Jandarmaydım, terörle mücadele ettim. Beni mi buldunuz. Haber merkezi kimmiş. Biri aramış beni şikayet etti değil mi. Yazıklar olsun. Olmadık yerleri bağlıyorsunuz. Ben eve gidiyordum. Çorbamı içip dönüp eve gidiyordum. Gelin size de çorba ısmarlayayım." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

