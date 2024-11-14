Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Bilgehan Göktürk:

Ülke gerçekten iyi durumda değil.Hergün en az iki üç aile faciası yaşanıyor...Bu olayların en büyük sebebi geçim sıkıntısidır diye düşünüyorum.Markete, pazara gitmeye korkar duruma geldik.Fiyatlar sürekli artıyor.Eskiden dövize bağlanırdı fiyat artışları dövizde nerdeyse yerinde sayıyor ama fiyatlar durmuyor... Örnek veriyorum,eskiden bir tane Norveç palamudunun bir tanesi 1 dolar cıvarına denk gelirdi fiyatı bugün bir dolar 34-35 bandında bir Norveç palamudu 60-70 civarı yine ithal muzda aynıydı.Kişosu bir dolar civarında iken bugün 70-80 lira yani kısacası ülkenin ekonomisinde gerçekten tuhaf bir durum var... Hükümet ne yapıyor yapıyor doları grenliyor ama piyasadaki hiç bir ürünün fiyatını frenliyemiyor.İşte bütün burdan geliyor..Alınan maaşlar hızlı bir şekilde eriyor,alım güçü düşüyor. Bu alım güçünün düşmesi aileleri bir yerden sonra bunalıma sokuyor ve sonra boşanmalar ve daha sonrada bu şekilde aile facialarına sebiyet veriyor diye düşünüyorum. Her gün bu kadar olayların arkasındaki en büyük nedenin geçim sıkıntısı olabileceğini düşünüyorum...