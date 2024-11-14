Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi - Son Dakika
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3.Sayfa

Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

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Bursa'da meydana gelen olayda karısı Özlem B.'yi kemerle boğarak öldüren Hakan B., çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin ikna etmesi sonucu Hakan B. gözyaşlarıyla teslim oldu ve gözaltına alındı.

14.11.2024 10:02  Güncelleme: 10:16
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki Hakan B. ve eşi Özlem B. arasında tartışma çıktı. Eşi Özlem B.'yi kemerle boğarak öldüren Hakan B. apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

KEMERLE BOĞDU

Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 35 yaşındaki eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü.

Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtı.

Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

EMNİYET MÜDÜRÜ DE GELDİ

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekiplerinin uzun süreli çabası sayesinde ikna edilen cinayet şüphelisi, 2.5 saat süren çalışma sonucu çatıdan indirildi. Polisler tarafından gözaltına alınan şahsın gözyaşları döktüğü görüldü. Hakan B. ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Politika, Cinayet, 3-sayfa, İnegöl, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Deutschland:
    bırakın ölsün neyine yardım ikna ediyorsunuz ki 153 27 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ah güzel ülkem ah neler görüyoruz insanlar sapıttı iyice 87 5 Yanıtla
  • Cemil Şen:
    Bırakın atlasın a q pi çi 74 15 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Eh be kadın boşanma aşamasındaysan adam ile niye beraber yaşıyorsun veya yanına gidiyorsun 59 15 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepeli bi yetkili çıkar şimdi dünden beri yaşanan cinayetler için psikolojik sorunları vardı der yersen 36 24 Yanıtla
  • Mehmet Pektazel:
    bırakın atsın kendini ne ikna etmeye calisiyorsunuz 45 11 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ülke gerçekten iyi durumda değil.Hergün en az iki üç aile faciası yaşanıyor...Bu olayların en büyük sebebi geçim sıkıntısidır diye düşünüyorum.Markete, pazara gitmeye korkar duruma geldik.Fiyatlar sürekli artıyor.Eskiden dövize bağlanırdı fiyat artışları dövizde nerdeyse yerinde sayıyor ama fiyatlar durmuyor... Örnek veriyorum,eskiden bir tane Norveç palamudunun bir tanesi 1 dolar cıvarına denk gelirdi fiyatı bugün bir dolar 34-35 bandında bir Norveç palamudu 60-70 civarı yine ithal muzda aynıydı.Kişosu bir dolar civarında iken bugün 70-80 lira yani kısacası ülkenin ekonomisinde gerçekten tuhaf bir durum var... Hükümet ne yapıyor yapıyor doları grenliyor ama piyasadaki hiç bir ürünün fiyatını frenliyemiyor.İşte bütün burdan geliyor..Alınan maaşlar hızlı bir şekilde eriyor,alım güçü düşüyor. Bu alım güçünün düşmesi aileleri bir yerden sonra bunalıma sokuyor ve sonra boşanmalar ve daha sonrada bu şekilde aile facialarına sebiyet veriyor diye düşünüyorum. Her gün bu kadar olayların arkasındaki en büyük nedenin geçim sıkıntısı olabileceğini düşünüyorum... 38 6 Yanıtla
  • melek kasap:
    Allah korkusu olmayan herşeyi yapar ve artık insanlar şeytanlarla yarışır oldu 34 3 Yanıtla
  • Zafer El:
    emekli Mehmet Ali Erbil gibi 64000 TL emekli maaşı istiyor 25 3 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Ekmek parası yoktur ev kirasınıd a odeyememiştir ev sahibi kapıya dayanmıştır ölümü son çare olarak görmüştür 12 10 Yanıtla
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