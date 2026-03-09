İnegöl'de Gaz Patlaması Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
İnegöl'de Gaz Patlaması Paniğe Neden Oldu

İnegöl'de Gaz Patlaması Paniğe Neden Oldu
09.03.2026 06:10
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gaz kokusu paniği yaşandı, tuvalette çakmak çakılması sonucu patlama oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı mahallelerde apartman dairelerinden gelen gaz kokusu paniğe neden oldu. Gazın kaynağını kontrol etmek isteyen bir vatandaşın tuvalette çakmak çakması sonucu patlama meydana geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye ve Mesudiye mahallelerindeki bazı adreslerde yaşandı. Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, dairelerinde gaz kokusu hissetti. Kokunun kaynağını kontrol etmek isteyen bir kişi tuvalette çakmak çaktı. Çakmaktan çıkan alev nedeniyle bir anda patlama ve harlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle tuvalet giderinden çıkan atıklar etrafa saçıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin gaz ölçüm cihazlarıyla yaptığı kontrollerde ortamda NSC (yanıcı, parlayıcı ve zehirli gaz) bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine ihbar gelen apartmanlardaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilerek çevrede güvenlik şeritleri çekildi. İtfaiye ekipleri ise sokaklardaki altyapı giderlerine köpük sıkarak gazın etkisini azaltmak için çalışma yaptı.

Olayı anlatan Süleyman Demir, "Lavabolardan gelen bir gazmış. Bir dairede oturan arkadaş kokuyu alınca çakmak çakmış ve patlama yaşanmış. Herhangi bir zarar yok Allah'a şükür" dedi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İnegöl, Bursa, Son Dakika

3. Sayfa İnegöl'de Gaz Patlaması Paniğe Neden Oldu

SON DAKİKA: İnegöl'de Gaz Patlaması Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
