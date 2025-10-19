İnegöl'de Tabanca ile İntikam Çıkarma Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İnegöl'de Tabanca ile İntikam Çıkarma Olayı

İnegöl\'de Tabanca ile İntikam Çıkarma Olayı
19.10.2025 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65 yaşındaki Nadir C., 15 yaşındaki gence ateş açtı, genç yaralanmadan kurtuldu. Polis peşinde.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 65 yaşındaki adam, kendisini 6 ay önce tabancayla yaralayan 15 yaşındaki gence tabancayla defalarca ateş etti. Genç şans eseri yaralanmazken tabancadan çıkan mermiler işyerine isabet etti.

İlk olay 19 Nisan Nisan 2025 tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile alacak verecek nedeniyle tartıştı.

BACAĞINDAN VURDU

Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından cezaevine giren S.A.Ö.(15) geçtiğimiz günlerde çıktı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KARŞILAŞTI, KURŞUN YAĞDIRDI

2.Olay ise bugün saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Nadir C.(65), denk geldiği hasmı S.A.Ö.'yü görünce elindeki tabancaya sarıldı. Nadir C. Elindeki tabancayla gence ateş ederek kovaladı. Koşarak kaçan S. A.Ö., bir markete sığındı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Genç şans eseri yaralanmazken, silahlardan çıkan bir mermi cadde üzerindeki bir işyerinin duvarına isabet etti.

Mağdur S.A.Ö. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Polis, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Tabanca ile İntikam Çıkarma Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşındaki çocuk arabanın içinde mahsur kaldı 2 yaşındaki çocuk arabanın içinde mahsur kaldı
“En iyi turizm köyleri“ belli oldu Türkiye’den 4 köy listede "En iyi turizm köyleri" belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede
Tomografideki görüntü şoke etti Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi Tomografideki görüntü şoke etti! Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi
Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi
Fenerbahçe’nin yüzde 4.8’lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim

20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’deki seçime ilişkin ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki seçime ilişkin ilk yorum
20:10
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan ilk açıklama
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama
20:10
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye’ye katılma kararı almalı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı
19:56
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı kimdir
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?
19:16
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2025 21:13:16. #.0.6#
SON DAKİKA: İnegöl'de Tabanca ile İntikam Çıkarma Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.