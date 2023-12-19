Interpol tarafından aranan uyuşturucu kaçakçısı Antalya\'da yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thomas Josef Konrad, Antalya'nın Alanya ilçesinde operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Uyuşturucu Ticareti" ve "Suç Örgütüne Üye Olma" suçlarından kırmızı bülten ile Polonya tarafından hakkında arama kararı çıkartıldığı tespit edilen Thomas Josef Konrad isimli şahsın Alanya ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirdikleri operasyonda Konrad kıskıvrak yakalandı.

Yapılan çalışmada Konrad'ın Polonya'da faaliyet gösteren lideri olduğu suç örgütünü Türkiye'den yönetmeye devam ettiği, suç örgütünün Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk ettikleri, yürütülen uluslararası soruşturmalar kapsamında İspanya ve İtalya'da yüksek miktarlarda yakalamalar gerçekleştirildiği tespit edildi.

Konrad'ın ikametinde, aracında ve üstünde yapılan aramalarda suça konu olduğu değerlendirilen para ve materyaller ele geçirildi. - ANTALYA