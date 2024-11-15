İntihar Eden Polis ve Eşi Aynı Yere Defnedildi - Son Dakika
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İntihar Eden Polis ve Eşi Aynı Yere Defnedildi

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Ankara'da intihar eden polis memuru ve eşi, çocuklarının isteğiyle aynı yere defnedildi.

15.11.2024 15:30
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İntihar eden polis ile öldürdüğü eşi, çocuklarının isteği üzerine aynı yere defnedildi

ANKARA - Ankara'da, eşini öldürüp ardından intihar eden polis memuru ve karısının cenaze namazı çiftin çocuklarının isteği üzerine aynı anda kılınırken, naaşları da yine çocuklarının isteği üzerine aynı yere defnedildi.

13 Kasım akşamı Altındağ'da yer alan polis lojmanlarında meydana gelen olayda, polis memuru Kenan Karadeniz, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Şükriye Karadeniz'i beylik tabancasıyla öldürüp aynı silahla intihar etmişti. Vefat eden çift için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Karı ve kocanın cenazeleri namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin cenaze namazının aynı anda kılınması ve aynı yere defnedilmesinin ise çocuklarının isteği olduğu öğrenildi.

İntihar Eden Polis ve Eşi Aynı Yere Defnedildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İntihar Eden Polis ve Eşi Aynı Yere Defnedildi - Son Dakika

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