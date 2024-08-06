Irak İslami Direnişi, ABD Üssüne Roketli Saldırıyı Üstlendi - Son Dakika
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Irak İslami Direnişi, ABD Üssüne Roketli Saldırıyı Üstlendi

Irak İslami Direnişi, ABD Üssüne Roketli Saldırıyı Üstlendi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ve ABD askerlerinin yaralandığı roketli saldırıyı Irak İslami Direnişi üstlendi, saldırıların devam edeceği belirtildi.

06.08.2024 15:14
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gerçekleştirilen ve ABD askerlerinin yaralandığı roketli saldırıyı Irak İslami Direnişi üstlendi, saldırıların devam edeceği belirtildi.

Irak'ın batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşmeye devam ediyor. Saldırıyı, İran yanlısı silahlı Şii gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlendi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşgalci ABD üssüne roketli ve İHA'lı saldırı düzenledik. Irak topraklarından son ABD askeri çıkana kadar saldırılarımız daha gelişmiş imkanlarla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

"Saldırganların kimliği tespit edildi"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise hava üssüne 2 roket fırlatıldığı belirtildi. Yapılan istihbarat çalışması sonucu saldırganların kimliğinin tespit edildiği aktarılarak, "Güvenlik güçlerimiz, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgiler elde etmiş olup bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için takip ediliyor. Görevlerinde sorumluklarını yerine getirmeye ihmalkar komutanlar ve subaylar da dahil olmak üzere hesap sorulacaktır" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kullanılan araçta fırlatmaya hazır 8 adet roket de bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan hava üssüne dün akşam gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 5 ABD askerinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Orta Doğu'da tansiyon yüksek

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırının ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik saldırılar artmıştı. Saldırıların çoğunu İran tarafından desteklenen Irak İslami Direnişi üstlenmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması, İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen "misilleme saldırısı" nedeniyle bir kez daha tansiyonu yükseltti. Geçtiğimiz hafta İsrail'in ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Shukr'u öldürmesiyle birlikte Gazze'deki çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmesi yönünde endişeleri arttırdı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak İslami Direnişi, ABD Üssüne Roketli Saldırıyı Üstlendi - Son Dakika

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