Irak İslami Direnişi, Suriye\'deki ABD üssünü hedef aldı

Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye'de yer alan Conoco petrol sahasındaki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu.

Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üsleri hedef almaya devam ediyor. Irak İslami Direnişi, Suriye'de yer alan Conoco petrol sahasındaki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, "Irak ve bölgedeki ABD işgaline karşı olan tutumumuz ve Siyonist rejimin Gazze'deki halkımıza yaptığı katliama karşılık olarak, Suriye derinliklerindeki Conoco'da bulunan işgal gücüne füzeli saldırı düzenlendi" denildi.

Irak İslami Direnişi bu yıl içerisinde söz konusu gaz sahasını 2'inci kez hedef aldı. İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmadan bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine en az 120 saldırı düzenlendi. - BAĞDAT