İran'dan ABD Tesislerine İHA Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan ABD Tesislerine İHA Saldırısı

24.07.2026 09:15
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İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri tesislerine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri tesislerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran, ABD'nin saldırılarına misillemelerini sürdürüyor. İran ordusundan yapılan açıklamada, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri tesislerine insansız hava araçları ile saldırı başlatıldığı ifade edildi. Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan yakıt depolarının, ekipman depolarının ve asker lojmanlarının hedef alındığı aktarıldı. Ürdün'de ise El-Azrak üssündeki uçak hangarları, bakım tesisleri ve konaklama yerlerinin vurulduğu belirtilerek İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü eylemin bölgesel güvenliği ve ekonomik istikrarı baltalayacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Bahreyn, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan ABD Tesislerine İHA Saldırısı - Son Dakika

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