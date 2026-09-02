İran Devrim Muhafızları Erbil'deki ABD varlıklarına füze ve İHA saldırısı düzenledi, askeri depo imha edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil ve çevresindeki ABD askerli varlıklarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.

İran, ABD'nin son saldırılarına yönelik misillemelerini sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil ve çevresindeki ABD askerli varlıklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. Saldırılarda askeri ekipmanların bulunduğu bir depo ve onarım merkezinin yanı sıra bir gözetleme balonu yönlendirme sisteminin imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Saldırıların yol açtığı hasar ve can kayıplarına ilişkin İran iddiaları henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

İran ABD'yi yeni saldırılara "daha yıkıcı" yanıt verileceği konusunda uyardı

DMO Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise, ABD'nin son saldırılarına yanıt olarak bölgedeki ABD üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Saldırıların ABD'ye ait askeri tesisler ve altyapı ile ekipmanlar üzerinde ağır hasara yol açtığını öne süren Zülfikari, aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti. ABD varlıklarına yönelik misillemelerin "ABD işledikleri suçlardan pişmanlık duyana kadar devam edeceğini" vurgulayan Zülfikari, İran'ı hedef alan saldırıların devam etmesi halinde ise bunlara "daha ağır, daha geniş çaplı ve daha yıkıcı" yanıtlar verileceği uyarısında bulundu. Zülfikari, ABD ordusuyla işbirliği yapan tüm ülkelerin bunun doğuracağı tehlikeli sonuçlara hazır olması gerektiğinin altını çizdi.