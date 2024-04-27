İran, İsrail'e yönelik saldırıda kullanılan füzeleri ve İHA'ları sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İran, İsrail'e yönelik saldırıda kullanılan füzeleri ve İHA'ları sergiledi

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıda kullanılan füzeleri ve insansız hava araçlarını sergiledi. Fuarda, Hayber Şiken füzesi, Fatih-2 füzesi, Emad balistik füzesi, Paveh seyir füzesi ve Şahid-2 İHA'ları ziyaretçilerle buluştu. İran yetkilileri, yeni yaptırımların füze ve İHA programlarını etkilemeyeceğini belirtti.

27.04.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı Hayber Şiken füzesi, Fatih-2 füzesi, Emad balistik füzesi, Paveh seyir füzesi ve Şahid-2 İHA'larını Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledi.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği "gerçek vaad" operasyonunda kullanılan füze ve insansız hava araçları (İHA) sergilendi. Başkenti Tahran'daki fuarda bin 450 km menzilli Hayber Şiken füzesi ile Fatih-2 füzesi, bin 700 km menzile sahip Emad balistik füzesi, bin 600 km menzilli Paveh seyir füzesi ve yine saldırıda kullanılan Şahid-2 İHA'ları ziyaretçilerle buluştu. Yerli yapım birçok füze, İHA ve savunma sisteminin görücüye çıktığı fuarda bin 400 km menzile sahip "Fettah-2" hipersonik seyir füzesi ve 320 km menzilli "Mehran" hava savunma sistemi ile Şahid-147 İHA'da da yer aldı.

"Yeni yaptırımlar füze veya İHA programımızı etkilemeyecektir"

Devrim Muhafızları Ordusu Hava kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ali Belali Fuar alanına ilişkin verdiği bilgide, "Burada İsrail'e karşı Gerçek vaad operasyonunda kullandığımız Hayber Şiken, Fatih-2, Emad ve Paveh füzeleri ile Şahid-2 İHA'ları yer alıyor. Elbette bu füzelerin büyük bir kısmı eski nesil füze. Burada yeni nesil füzeleri sergilemiyoruz" dedi.

Füze teknolojisinde çok ileri bir noktaya geldiklerini aktaran Belali, "Kendi füzelerimizi artık üretebiliyoruz ve İsrail'i de kendi ürettiğimiz füzelerle hedef aldık. İsrail, ülkemize karşı tekrar yeni bir hata yapmaya kalkarsa yeni nesil füzelerimizle daha ağır ve sert karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

Belali 40 yıldır yaptırımlar ile mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu yaptırımlar altında askeri teknolojimizi geliştirdik. Yeni yaptırımlar veya yaptırımların genişletilmesi füze veya İHA programımızı etkilemeyecektir" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise İsrail'in Şam'daki saldırısına misilleme olarak 13 Nisan'da 185 İHA, 110 karadan karaya füze ve 36 seyir füzesiyle İsrail'e saldırmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, İsrail, İran, Savunma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran, İsrail'e yönelik saldırıda kullanılan füzeleri ve İHA'ları sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Canlı anlatım Dev derbide ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev derbide ilk düdük çaldı
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 19:08:06. #1.13#
SON DAKİKA: İran, İsrail'e yönelik saldırıda kullanılan füzeleri ve İHA'ları sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement