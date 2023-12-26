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İran yanlısı gruplar Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı düzenledi - Son Dakika
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İran yanlısı gruplar Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı düzenledi

Irak İslami Direnişi adlı İran yanlısı silahlı grup, Suriye'deki el-Şeddadi üssüne roketli saldırı düzenledi. Saldırıda roketlerin hedefine isabet ettiği ve düşman kalelerinin yok edilmeye devam edileceği açıklandı. Bu saldırı, son dönemde Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik gerçekleştirilen 100'den fazla saldırıdan biridir. ABD ise bu saldırılara misilleme olarak Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine ait karargahı bombalamıştı.

İran yanlısı gruplar Suriye\'deki ABD üssüne roketli saldırı düzenledi
26.12.2023 - 22:00,
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İran yanlısı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu el-Şeddadi üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. İran yanlısı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Hasake kentinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Şeddadi üssüne roketli saldırı düzenlendiğini duyuruldu. Roketlerin tam hedefine isabet ettiğini belirtilen açıklamada, "Düşman kalelerini yok etmeye devam edeceğiz" denildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 100'den fazla saldırı düzenlendi.

ABD, dün Irak'ta Haşdi Şabi güçlerini vurmuştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde dün ABD öncülüğündeki DEAŞ karşı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 1'i ağır olmak üzere 3 ABD askeri yaralanmıştı. Saldırıyı İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ı üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ABD Savunma Bakanlığı'na misilleme talimatı vermişti.

ABD, saldırıdan saatler sonra Babil kentinde Haşdi Şabi güçlerine ait karargahı bombalamıştı. Irak hükümeti, ABD'nin saldırısını sert dille kınamış, saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İran yanlısı gruplar Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı düzenledi - Son Dakika


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