Iranda Kaçırılan Türk Terzi için Fidye İstendi - Son Dakika
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Iranda Kaçırılan Türk Terzi için Fidye İstendi

Iranda Kaçırılan Türk Terzi için Fidye İstendi
02.07.2025 17:24
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47 yaşındaki Salim Özbek, İran'da kaçırılarak 45 bin dolar fidye isteniyor. Aile konsolosluğa başvurdu.

Terzilik yaparak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Salim Özbek, iddiaya göre İran'da dini nikahlı eşini Türkiye'ye getirmek için gittiği sırada kaçırıldı. Aileye işkence görüntüleri gönderilerek 45 bin dolar fidye istenmesi üzerine Bursa'daki aile üyeleri İran'daki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna başvurdu.

Erzincan'da yaşayan 47 yaşındaki Salim Özbek bir ay önce dini nikah kıydığı eşini Türkiye'ye getirmek için yanına gitti. İran- İsrail savaşı nedeniyle zorunlu geri dönüş yapan Özbek, 29 Haziran Pazar günü vize işlemlerini gerçekleştirmek üzere yeniden İran'a gitti. İddiaya göre vize işlemlerini hızlandırmak için görüştüğü kişiler tarafından kaçırılan Özbek'in cep telefonundan rehberde kayıtlı kişilere nokta işareti gönderildi. Geri dönüş yapanlara ise Özbek' in kaçırıldığını ve 45 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Kaçırıldığına inanmayan aile üyelerine ise Özbek'in darp ve işkence edildiği görüntüler iletildi.

Salim Özbek'in yakınları konsolosluğa başvurarak yardım talebinde bulundu.

Kaçırılmadan 1 saat önce oğlunu aramış

Babasının kaçırılmadan 1 saat önce kendisiyle konuştuğunu kaydeden Rüstem Özbek, "Babam 1 ay önce dini nikahlı eşini Türkiye'ye getirmek için gitti. Ama sonrasında İsrail'in İran'a saldırıları sonrası geri dönmek durumunda kaldı. Pazar günü tekrar gittiğinde eşinin vize işlemlerini hızlıca çözmek için birileriyle görüşmüş. Kaçırılmadan 1 saat önce beni aradığında söylemişti. Bu görüştüğü kişiler tarafından kaçırıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayatı için endişeliyiz"

Babasının işkence edilmiş fotoğraflarını görmesinin ardından öldürmelerinden korktuğunu söyleyen Rüstem Özbek, "Bize ilk mesaj geldiğinde şaka yaptığını zannettik. Sonra kaçıran kişiler babamın işkenceye maruz kaldığı görüntüleri gönderdi. Daha sonra bizden önce 30 bin dolar sonra ise 15 bin dolar daha fidye istedi. Bizim bunu ödeyecek durumumuz yok. Ödesek bile serbest bırakacakları kesin değil. Babamı bu halde görmek bizi kahrediyor. Öldürmekle tehtit ediliyor, hayatından endişe ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Babama kavuşmak istiyorum

Babasının bulunması için yetkililere bilgi verildiğini söyleyen Özbek, "İran'daki Türk konsolosluğuna bilgi verdik. Ama her geçen saniye işkence görüyor olabilir. Yetkililerden babamı kurtarmalarını bekliyoruz. Bir an evvel babama kavuşmak istiyorum' dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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