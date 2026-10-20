Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor - Son Dakika
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Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin bir fırında yaptığı denetimde hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağları görüldü. Belediyenin açıklamasına göre fırında yeni hamurun eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği de belirlendi. Ciddi hijyen eksiklikleri tespit edilen işletmeye cezai işlem uygulandı.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte hizmet veren bir fırında denetim yaptı. Denetimde üretim alanlarında ciddi hijyen eksiklikleriyle karşılaşıldı.

ÜRETİM ALANINDA HAMAM BÖCEĞİ VE İZMARİT

Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında fırının üretim alanlarında hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağları olduğu görüldü. Görüntüler ekipler tarafından kayıt altına alındı.

ESKİ HAMURLA KARIŞTIRILIYORMUŞ

Belediyenin açıklamasında, fırında yeni hamurun eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Üretim alanında görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağları ise hijyen şartlarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM

Tespit edilen olumsuzlukların ardından işletmeye cezai işlem uygulandı ve gerekli idari tedbirler alındı. Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerin süreceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
İskenderun Belediyesiİskenderun3. SayfaSağlıkGüncelZabıtaEkmekHataySon Dakika

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