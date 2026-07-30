İskenderun'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İskenderun'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

İskenderun\'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
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Hatay İskenderun'da limanda konteynerin devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde limanda yaşanan iş kazasında üzerine yük konteyneri devrilen işçi öldü.

Edinilen bilgilere göre, limana yanaşan yük gemisinde konteyner indirme ve yükleme çalışmaları sırasında gemi içerisinde bulunan 44 yaşındaki iki çocuk babası Yalçın Zülfükar Kumur'un üzerine konteyner düştü. Kazanın fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kumur hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yaşanan ölümlü iş kazasının ardından emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, İskenderun, İş Kazası, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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