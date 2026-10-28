İskenderun'da telefoncudan laptop çalan hırsız bankadan eli boş döndü, tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da telefoncudan laptop çalan hırsız bankadan eli boş döndü, tutuklandı

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İskenderun\'da telefoncudan laptop çalan hırsız bankadan eli boş döndü, tutuklandı
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İskenderun\'da telefoncudan laptop çalan hırsız bankadan eli boş döndü, tutuklandı
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İskenderun'da 26 Ekim gece bir hırsız, telefoncu dükkanının camını taşla kırıp laptop ve cep telefonu çaldı; ardından kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırıp aradı ama eli boş döndü. Güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanan, 2 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefoncu dükkanından laptop ve cep telefonu çalan hırsızın kamu bankasının camını kaldırım taşıyla kırarak bankada arama yaptığı ve elinin boş döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay; 26 Ekim günü gece saatlerinde yaşandı. M.S. isimli şahıs, önce Cumhuriyet Mahallesi Büyük Çarşısı İş Hanı'nda bulunan telefoncu dükkanının camını taşla kırarak iş yerinden laptop ve cep telefonu çaldı ve ardından Fener Caddesi üzerinde bulunan kamu bankasını soymak için harekete geçti. Bankanın camını kaldırım taşıyla kıran şahıs, bankada aramadık yer bırakmadı ve çalacak bir şeyler aradı. Aramasına ve çabasına rağmen hırsız, bankadan eli boş döndü. Şahsın; telefoncu dükkanında hırsızlık yaptığı anlar ve bankanın camını kırarak çalacak bir şeyler aradığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, zanlının yüzünü üzerindeki tişörtle kapatmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Hapis cezasıyla arandığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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