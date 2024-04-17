Uyuşturucu Satıcılarının Ev ve İş Yerleri Didik Didik Arandı

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Uyuşturucu satıcılarının ev ve iş yerleri didik didik arandı

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticareti suçuna yönelik mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 10 kilo 764 gram esrar, 39 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 870 uyuşturucu hap, 100 fişek, bir tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S, B.Ç, F.B, A.E, Ö.Y ve E.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.