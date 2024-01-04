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İskenderun sağanak yağış sonrası sular altında kaldı - Son Dakika
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İskenderun sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki sağanak yağış sonucunda caddeler göle döndü. İskenderun ilçesindeki kuvvetli sağanaklar sebebiyle bazı bölgeler sular altında kaldı. İş yerlerini su basan esnaflar, şehirdeki altyapı sorununa dikkat çekti ve çözüm talep etti.

04.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:33
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İskenderun sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken caddeler göle döndü.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafta sonundan bu yana yağmur yağdı. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. İskenderun ilçesindeki kuvvetli sağanaklar sebebiyle Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

"Şehirdeki altyapı ve sorunu sebebiyle işyerimizi su basıyor"

Esnaf Mustafa Kılıç, "Depremin üstünden bir yıl geçmesine rağmen şehirdeki altyapı sorunu sebebiyle iş yerimizi su basıyor. Bugün iş yerimize suların girmesini engelledik. Bir yıl önce yaptığımız küçük bent yeterli gelmemişti. Deniz taşkınları nedeniyle dışarıya doğru büyük bent yaptık ama bir ay önceki selde engel olmadı. Dükkanım sular altında kaldı" dedi.

"Her yağmur yağdığında iş yerimiz sular altında kalıyor"

Dükkanını su basan Kemal Aktura ise. "Depremin üzerinde 1 yıl geçecek ama biz her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaşıyoruz. Hiç bir çözüm yok ve hiçbir çalışma yok. Her yağmur yağdığında iş yerimiz sular altında kalıyor" ifadelerini kullandı.

İskenderun sağanak yağış sonrası sular altında kaldı
Kaynak: İHA
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