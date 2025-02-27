Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

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Futbolda yeni dönem! VAR ve Ofsayt kuralı değişiyor

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

29 KADIN KURTARILDI

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

GİZLİ GEÇİTLİ VIP ODALAR BULUNDU

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.