Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

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Isparta'da polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bazı salonlarda özel geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi.

27.02.2025 10:36  Güncelleme: 10:45
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

29 KADIN KURTARILDI

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

GİZLİ GEÇİTLİ VIP ODALAR BULUNDU

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar - Son Dakika

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